重温稿-台湾金融：金管会接管国宝人寿及幸福人寿，6-9个月后进行标售

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
路透台北8月12日 - 台湾金管会周二表示，已接管国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司，在安定基金接管后将于6-9个月后进行公开标售。
金管会主委曾铭宗在记者会上表示，今天下午五点半已接管国宝及幸福人寿，该二家公司被接管后仍继续营运，保户权益依保险契约约定内容不受影响。
“接管后，大部分保险公司都是健康的，”他说。
金管会首度一次接管两家问题保险公司，曾铭宗表示，由于两家保险公司情况类似，一次接管两家在人力上除了安定基金也请保发中心协助，所以人力没有问题。
他并强调，安定基金财源没有问题，到2024年安定基金的可运用资金预计超过2,000亿台币。
金管会保险局局长曾玉琼则指出，接管后将进行实地查核，并将委托接管单位去寻找财顾等规划。安定基金总经理蔡康表示，将于尽快6-9个月后进行公开标售。
根据金管会资料，截至今年6月，国宝人寿业主权益达负252亿台币，幸福人寿业主权益则为负239亿台币。
目前幸福人寿及国宝人寿保单各有26万件、79万件；总保费市占率分别为0.37%、0.36%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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