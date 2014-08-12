马来西亚期市：棕榈油期货自一年低位回升，因可能出现厄尔尼诺现象

路透雅加达8月12日 - 马来西亚棕榈油期货周二在跌至逾一年低位后小升，因厄尔尼诺(圣婴)现象可能抑制作物产出的希望，消弭了较预期为高的库存及全球可食用油生产料增加所带来的压力。

棕榈油价格在周二盘初续跌至每吨2,162马币(林吉特)，为2013年7月以来最低水准。

然在收盘时，指标10月棕榈油合约 上涨至每吨2,190马币。

CIMB分析师Ivy Ng表示，价格回升部分是因为澳洲气象局称今年厄尔尼诺现象的可能性至少有50%。

Ng表示，如果出现厄尔尼诺现象，且获得确认，可能仍会为棕榈油价格带来支撑。

“天气将在今年余下时间扮演非常重要的角色，其将决定是否已经见到底部，因为许多作物还在生长阶段，”Ng表示。

总成交量31,708口，低于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，技术面显示棕榈油期货料将跌至每吨2,124-2,142马币。(完)

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