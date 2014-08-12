国际油市：亚洲柴油裂解价差承压，因印度浮现更多供给

路透新加坡8月12日 - 亚洲柴油裂解价差周二承压，因印度浮现更多现货供给；而在需求仍低迷的情况下，市场早已穷于应付过剩的船货。

路透数据显示，9月柴油裂解价差下跌0.12美元，每桶较迪拜原油升水14.37美元。

交易商们指出，继Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd稍早递出标单后，印度Essar Oil亦求售高达7万吨的9月柴油。

他们补充说，由于雨季之初抑制产业及运输项目对柴油的用量，导致印度柴油需求下滑。

但他们指出，Indian Oil Corp炼厂检修，可能去化国内市场部份过剩的柴油。

交易商们表示，斯里兰卡出现更多的现货需求，Lanka IOC求购9月柴油及汽油船货。

Ceylon Petroleum Corp先前亦求购10月柴油、航煤及汽油。

然而，交易商们说，亚洲供给仍然充沛，中国石油化工估计将自中国炼厂出口约40-50万吨柴油/月。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。

壳牌出售15万桶含硫10ppm柴油，8月31日至9月4日装运，每桶较新加坡9月1-5日报价平均升水1.15美元。(完)

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