国际油市：亚洲柴油裂解价差承压，因印度浮现更多供给

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡8月12日 - 亚洲柴油裂解价差周二承压，因印度浮现更多现货供给；而在需求仍低迷的情况下，市场早已穷于应付过剩的船货。
路透数据显示，9月柴油裂解价差下跌0.12美元，每桶较迪拜原油升水14.37美元。
交易商们指出，继Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd稍早递出标单后，印度Essar Oil亦求售高达7万吨的9月柴油。
他们补充说，由于雨季之初抑制产业及运输项目对柴油的用量，导致印度柴油需求下滑。
但他们指出，Indian Oil Corp炼厂检修，可能去化国内市场部份过剩的柴油。
交易商们表示，斯里兰卡出现更多的现货需求，Lanka IOC求购9月柴油及汽油船货。
Ceylon Petroleum Corp先前亦求购10月柴油、航煤及汽油。
然而，交易商们说，亚洲供给仍然充沛，中国石油化工估计将自中国炼厂出口约40-50万吨柴油/月。
新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。
壳牌出售15万桶含硫10ppm柴油，8月31日至9月4日装运，每桶较新加坡9月1-5日报价平均升水1.15美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。