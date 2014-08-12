东欧情势：俄国总统普京将会见安全主管，在克里米亚发表谈话

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透莫斯科8月12日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京周三将与手下高阶安全主管会面，并在隔日向与他一同访问克里米亚的政府及国会成员发表讲话。
一俄罗斯护卫队周二携带粮食、饮水及其他援助物品前往东乌克兰，而当地政府军正进逼亲俄国叛乱份子；不过基辅当局表示，不会允许俄国车辆跨入边界。
这个地区在历经四个月的战事后正面临人道危机，乌克兰及西方国家对俄罗斯发出警告，呼吁其勿将这次行动偷偷转化为军事行动。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。