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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 19:59 BJT

东欧情势：俄国总统普京将会见安全主管，在克里米亚发表谈话

路透莫斯科8月12日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京周三将与手下高阶安全主管会面，并在隔日向与他一同访问克里米亚的政府及国会成员发表讲话。

一俄罗斯护卫队周二携带粮食、饮水及其他援助物品前往东乌克兰，而当地政府军正进逼亲俄国叛乱份子；不过基辅当局表示，不会允许俄国车辆跨入边界。

这个地区在历经四个月的战事后正面临人道危机，乌克兰及西方国家对俄罗斯发出警告，呼吁其勿将这次行动偷偷转化为军事行动。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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