国际油市：汽油裂解价差升至近三周高位，受惠于印尼需求

路透新加坡8月12日 - 亚洲汽油裂解价差周二升至近三周高位每桶6.41美元，受惠于印尼需求，以及美国人气可能因库存减少而走强。

根据交易商的估算，亚洲最大汽油进口商--印尼Pertamina计划进口接近950万桶的88辛烷值汽油，相较之下8月为约900万桶。

Pertamina并计划求购9月10-11日付运的92辛烷值汽油10万桶。

交易商表示，Pertamina 9月整体92辛烷值汽油进口量可能维持在40万桶。

在美国方面，根据路透对六位分析师的初步调查，截至8月8日当周汽油库存料将减少110万桶。在8月1日止当周则已锐减440万桶。

亚洲石脑油裂解价差为连续第二日上涨，来到一周高位每吨132.58美元，交易商认为可能是空头回补或是液化石油气(LPG)涨价所致。

“LPG价格听说大涨，”一新加坡产业消息人士表示。

新加坡现货市场各达成三笔石脑油及汽油交易。

雪佛龙(Chevron)出售92-辛烷值汽油予BP，8月27-31日装运，每桶110.30美元。

中国石油出售两批92-辛烷值汽油，买家分别为Gunvor和维多公司，装运日期分别为8月27-31日及9月1-5日，售价分别为每桶110.50及110.30美元。

BP出售10月上半月交货的石脑油船货予伊藤忠商事，每吨报价911.50美元。

维多亦出售10月上半月交货的石脑油船货，报价亦为每吨911.50美元，但买家是丸红。

丸红则向BP敲定9月下半月/10月上半月交货的石脑油裂解价差交易，每吨为1.00美元。(完)

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