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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 20:11 BJT

美国数据：7月NFIB小型企业信心指数上升0.7点至95.7

路透华盛顿8月12日 - 美国7月小型企业信心指数上升，令第三季初始的经济展望大受提振。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，7月小型企业信心指数上升0.7点至95.7点。

NFIB指数是经济领先指标，7月是继6月下滑后转为上升。

10个分项指数中有六个上升，认为现在是扩张好时机的企业比重大幅增加，增加库存、进行资本投资和创造新工作岗位的企业家数则小幅增加。

企业并预期未来信贷条件会更加宽松，然而认为职缺难以填补，以及预期销售成长上升的企业比重则呈现下滑。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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