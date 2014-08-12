美国数据：7月NFIB小型企业信心指数上升0.7点至95.7

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透华盛顿8月12日 - 美国7月小型企业信心指数上升，令第三季初始的经济展望大受提振。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，7月小型企业信心指数上升0.7点至95.7点。
NFIB指数是经济领先指标，7月是继6月下滑后转为上升。
10个分项指数中有六个上升，认为现在是扩张好时机的企业比重大幅增加，增加库存、进行资本投资和创造新工作岗位的企业家数则小幅增加。
企业并预期未来信贷条件会更加宽松，然而认为职缺难以填补，以及预期销售成长上升的企业比重则呈现下滑。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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