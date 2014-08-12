版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 21:32 BJT

美国热股：GALENA BIOPHARMA盘初股价跌逾12%，第二季亏损大于预期

路透8月12日 - 药物研发商GALENA BIOPHARMA INC 公布第二季亏损大于预期，因治疗癌症病患疼痛的药物Abstral销售不及预期。

GALENA BIOPHARMA盘初股价大跌逾12%至2.67美元，周一收报3.06美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐