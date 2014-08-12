美国热股：GALENA BIOPHARMA盘初股价跌逾12%，第二季亏损大于预期

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透8月12日 - 药物研发商GALENA BIOPHARMA INC 公布第二季亏损大于预期，因治疗癌症病患疼痛的药物Abstral销售不及预期。
GALENA BIOPHARMA盘初股价大跌逾12%至2.67美元，周一收报3.06美元。(完)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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