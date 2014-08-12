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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 21:31 BJT

美国热股：苹果盘初股价小升，传与多家医疗服务商商讨合作

路透8月12日 - 熟知讨论情况的消息人士表示，苹果 与西奈山医院(Mount Sinai)、克里夫兰医院(Cleveland Clinic)、约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)，以及Allscripts 和Epic Systems等医疗服务供应商商讨其"HealthKit"该如何运作。

苹果盘初股价小升0.2%至96.19美元，周一报95.99美元。(完)
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