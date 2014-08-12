美国热股：苹果盘初股价小升，传与多家医疗服务商商讨合作

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透8月12日 - 熟知讨论情况的消息人士表示，苹果 与西奈山医院(Mount Sinai)、克里夫兰医院(Cleveland Clinic)、约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)，以及Allscripts 和Epic Systems等医疗服务供应商商讨其"HealthKit"该如何运作。
苹果盘初股价小升0.2%至96.19美元，周一报95.99美元。(完)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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