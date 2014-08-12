美国热股：苹果盘初股价小升，传与多家医疗服务商商讨合作

路透8月12日 - 熟知讨论情况的消息人士表示，苹果 与西奈山医院(Mount Sinai)、克里夫兰医院(Cleveland Clinic)、约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)，以及Allscripts 和Epic Systems等医疗服务供应商商讨其"HealthKit"该如何运作。