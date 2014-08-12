路透调查：英国央行今年升息可能性升高，但最可能时点为明年首季

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透伦敦8月12日 - 路透调查显示，英国央行今年升息的可能性已升高，但普遍看法仍是2015年初前料不会升息。
英国经济规模如今要比金融危机前来得大，但成长率可能已在上季触顶，英国央行将慎防利率自纪录低位调升危及经济升势。
4CAST的Lars Lundqvist表示，“经济复苏相当强劲，它们不会想要马上扼杀。还有一段长路要走，且没有薪资上升的迹象，通胀也远低于目标。”
根据过去一周对逾50位分析师的调查显示，本季和下季国内生产总值(GDP)将成长0.7%，低于之前预估的0.8%，之后明年每季的GDP成长率将进一步放缓至0.6%。
预估中值显示，今年英国央行将利率从0.5%调升的可能性为45%，较7月30日调查的40%为高。最新调查并显示，英国央行2015年底前采取行动的可能性仍为近90%。
调查显示，明年前三个月利率将升至0.75%，之后每季调升25个基点，2015年底来到1.5%。以历史标准来看仍属极低水准。
根据调查，甚至到2016年底时，利率也只会来到2.25%，2017年12月前则将来到3.00%。2007年中时，利率曾升至5.75%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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