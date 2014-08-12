路透调查：英国央行今年升息可能性升高，但最可能时点为明年首季

路透伦敦8月12日 - 路透调查显示，英国央行今年升息的可能性已升高，但普遍看法仍是2015年初前料不会升息。

英国经济规模如今要比金融危机前来得大，但成长率可能已在上季触顶，英国央行将慎防利率自纪录低位调升危及经济升势。

4CAST的Lars Lundqvist表示，“经济复苏相当强劲，它们不会想要马上扼杀。还有一段长路要走，且没有薪资上升的迹象，通胀也远低于目标。”

根据过去一周对逾50位分析师的调查显示，本季和下季国内生产总值(GDP)将成长0.7%，低于之前预估的0.8%，之后明年每季的GDP成长率将进一步放缓至0.6%。

预估中值显示，今年英国央行将利率从0.5%调升的可能性为45%，较7月30日调查的40%为高。最新调查并显示，英国央行2015年底前采取行动的可能性仍为近90%。

调查显示，明年前三个月利率将升至0.75%，之后每季调升25个基点，2015年底来到1.5%。以历史标准来看仍属极低水准。