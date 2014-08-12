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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘小跌，乌克兰疑虑犹存

路透纽约8月12日 - 美国股市周二开盘小跌，乌克兰情势不确定性犹存，标准普尔500指数由能源股带头下杀。

道琼工业指数 跌29.95点，或0.18%，至16,540.03点。标准普尔500指数 跌3.54点，或0.18%，至1,933.38点。Nasdaq指数 跌6.32点，或0.14%，至4,395.01点。(完)
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