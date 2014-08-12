美国股市：开盘小跌，乌克兰疑虑犹存

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透纽约8月12日 - 美国股市周二开盘小跌，乌克兰情势不确定性犹存，标准普尔500指数由能源股带头下杀。
道琼工业指数 跌29.95点，或0.18%，至16,540.03点。标准普尔500指数 跌3.54点，或0.18%，至1,933.38点。Nasdaq指数 跌6.32点，或0.14%，至4,395.01点。(完)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选