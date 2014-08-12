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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 02:07 BJT

美国数据：7月预算赤字下降至950亿美元，预期为赤字960亿美元

路透华盛顿8月12日 - 美国财政部周二公布，7月预算赤字为950亿美元，较上年同期下降3%。

路透调查显示，分析师预期7月赤字960亿美元。2013年7月为赤字980亿美元。

美国2014财年迄今预算赤字为4,600亿美元，为2008年财年同期最低，2013财年同期为赤字6,070亿美元。

7月预算受到日历的差异影响。如果经时间相关的交易调整，美国7月赤字为860亿美元。

7月收入为2,110亿美元，较上年同期上升5%，本财政年度迄今收入总计2.47万亿美元。

7月预算支出为3,050亿美元，较上年同期上升3%，本财政年度迄今支出总计2.93万亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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