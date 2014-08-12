美国数据：7月预算赤字下降至950亿美元，预期为赤字960亿美元

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透华盛顿8月12日 - 美国财政部周二公布，7月预算赤字为950亿美元，较上年同期下降3%。
路透调查显示，分析师预期7月赤字960亿美元。2013年7月为赤字980亿美元。
美国2014财年迄今预算赤字为4,600亿美元，为2008年财年同期最低，2013财年同期为赤字6,070亿美元。
7月预算受到日历的差异影响。如果经时间相关的交易调整，美国7月赤字为860亿美元。
7月收入为2,110亿美元，较上年同期上升5%，本财政年度迄今收入总计2.47万亿美元。
7月预算支出为3,050亿美元，较上年同期上升3%，本财政年度迄今支出总计2.93万亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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