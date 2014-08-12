表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.924%，投标倍数为3.03

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透华盛顿8月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.924 中值 0.900 低值 0.833
价格 99.855348 高值得标比率 58.93% 投标倍数 3.03 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,030,700 总投标 81,941,973,700 竞争性投标得标 26,846,357,000 非竞争性投标得标 53,673,700 FED附加 0 一级交易商投标 59,851,000,000 一级交易商得标 12,020,485,000 直接投标 8,863,000,000 直接得标 5,108,000,000 间接投标 13,074,300,000 间接得标 9,717,872,000 发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2017/08/15 CUSIP码 912828D49 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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