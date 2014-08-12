版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 01:04 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.924%，投标倍数为3.03

路透华盛顿8月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.924 中值 0.900 低值 0.833

价格 99.855348 高值得标比率 58.93% 投标倍数 3.03 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,030,700 总投标 81,941,973,700 竞争性投标得标 26,846,357,000 非竞争性投标得标 53,673,700 FED附加 　 0 一级交易商投标 59,851,000,000 一级交易商得标 12,020,485,000 直接投标 8,863,000,000 直接得标 5,108,000,000 间接投标 13,074,300,000 间接得标 　9,717,872,000 发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2017/08/15 CUSIP码 912828D49 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐