欧洲汇市：英镑兑欧元因德国数据疲弱而上涨，关注英国通胀报告

路透伦敦8月12日 - 英镑兑欧元周二上涨，因调查显示德国投资者信心降至逾一年半最低，为欧元区经济复苏步履蹒跚的最新迹象。

英镑兑美元从稍早触及的两个月低位反弹，因投资者为周三英国央行通胀报告作准备。他们将从报告中寻找英国何时升息的线索。

周三英国也将公布薪资增长数据，该报告可能对英镑表现同样重要。薪资增长是推动通胀的主要因素，且可反映就业市场仍存在多少闲置。

路透调查周二显示，预期英国将在今年底升息的分析师数目略有增加，尽管分析师预期共识仍然是升息将在明年第一季。

英国的情况和欧元区形成鲜明对比，目前欧元区利率在0.15%纪录低位，且欧洲央行称在必要时将采取量化宽松政策。德国投资者信心调查不佳，令对欧元区经济的忧虑加重。

“调查反映增长预期不断下降，且可能意味外国投资者较倾向于卖出欧元计价的风险资产，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Manuel Oliveri说。

“资金将往那里去? 我们认为将流向较具建设性前景的国家，例如英国。所以今日公布的数据拉低欧元兑英镑。”

欧元兑英镑 下跌约0.33%，至0.7948英镑。

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.6803美元，稍早触及1.6757美元。

分析师称，预计周三通胀报告将支持对英国较早而不是较迟升息的预期。(完)

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