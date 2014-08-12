USDA月报：8月12日美国棉花主要信息

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透8月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估值 7月预估 8月预估
种植面积(百万英亩) 12.31 10.41 11.37 11.37
收割面积(百万英亩) 9.37 7.54 9.70 10.24
单产/英亩 887 821 816 820
产量 17.32 12.91 16.50 17.50
出口 13.03 10.53 10.20 10.70
年末库存 3.90 2.60 5.20 5.60(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。