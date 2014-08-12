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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 00:14 BJT

USDA月报：8月12日美国农作物主要信息

路透8月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 7月预估 8月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.5 84.8 84.8 收割(百万英亩) 76.2 75.9 84.1 84.1 单产(蒲式耳/英亩) 39.8 43.3 45.2 45.4 产量 3,034 3,289 3,800 3,816 压榨 1,689 1,725 1,755 1,755 出口 1,317 1,640 1,675 1,675 年末库存 141 140 415 430 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,215 20,270 20,270 出口 2,164 1,850 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,485 1,765 1,615 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 41,010 41,685 41,685 出口 11,176 11,650 11,750 11,750 年末库存 275 300 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 　2014/15

实际值 　预估 　7月预估 8月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.5 56.5 收割(百万英亩) 48.9 45.2 46.2 46.2 单产(蒲式耳/英亩) 46.3 47.2 43.1 43.9 产量 2,266 2,130 1,992 2,030 出口 1,007 1,182 900 925 年末库存 718 590 660 663 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 7月预估 8月预估 种植(百万英亩) 97.2 95.4 91.6 91.6 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.8 83.8 单产(蒲式耳/英亩) 123.4 158.8 165.3 167.4 产量 10,780 13,925 13,860 14,032 出口 731 1,900 1,700 1,725 年末库存 821 1,246 1,801 1,808(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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