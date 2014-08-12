USDA月报：8月12日全球农作物主要信息

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透8月12日 - 美国农业部(USDA)周二公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
8月 7月 8月 小麦(百万吨) 澳洲产量 26.00 26.00 27.01 澳洲出口 19.00 19.00 19.50 阿根廷产量 12.50 12.50 10.50 阿根廷出口 6.50 6.50 2.00 欧盟产量 147.87 147.88 143.13 欧盟出口 25.00 28.00 31.50 加拿大产量 28.00 28.00 37.50 加拿大出口 21.00 21.00 22.80 中国产量 126.00 124.00 121.93 中国进口 2.00 3.00 6.77 大豆(百万吨) 巴西产量 91.00 91.00 87.50 巴西出口 45.00 45.00 46.30 巴西进口 0.50 0.50 0.55 阿根廷产量 54.00 54.00 54.00 阿根廷出口 8.50 8.50 8.50 中国进口 73.00 73.00 69.00 豆油(百万吨) 中国进口 1.30 1.30 1.25 玉米(百万吨) 阿根廷产量 26.00 26.00 24.00 阿根廷出口 16.00 16.00 13.50 南非产量 13.50 13.50 14.75 南非出口 2.20 2.20 3.00 中国产量 222.00 222.00 218.49 中国出口 0.10 0.10 0.10 中国进口 3.00 3.00 3.50 棉花(百万包) 中国产量 29.50 29.50 32.00 中国年末库存 62.36 62.26 61.41 中国出口 0.05 0.05 0.05 中国进口 8.00 8.00 13.60 印度产量 29.00 28.00 30.50 (完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。