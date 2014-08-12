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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 00:24 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，关注乌克兰局势发展

路透里约热内卢8月12日 - 巴西雷亚尔兑美元周二下跌，因投资者谨慎关注可能导致乌克兰和俄罗斯危机升级的事态发展。

周二市场焦点转向俄罗斯向乌克兰东部派出运载人道救援物资的车队。

乌克兰和西方国家担心人道救助行动可能是俄罗斯军事干预乌克兰的藉口。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.2%，墨西哥披索兑美元 涨0.1%，两种货币均接近周一收位。(完)
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