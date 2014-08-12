拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，关注乌克兰局势发展

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透里约热内卢8月12日 - 巴西雷亚尔兑美元周二下跌，因投资者谨慎关注可能导致乌克兰和俄罗斯危机升级的事态发展。
周二市场焦点转向俄罗斯向乌克兰东部派出运载人道救援物资的车队。
乌克兰和西方国家担心人道救助行动可能是俄罗斯军事干预乌克兰的藉口。
巴西雷亚尔兑美元 跌0.2%，墨西哥披索兑美元 涨0.1%，两种货币均接近周一收位。(完)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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