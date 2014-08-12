金属期市：期铜接近六周低点，因供应状况改善

* 供应改善及夏季市况沉闷令期铜区间波动

* 铝价触及2月底来最高

* 镍价第四季目标价为22,000美元－法兴

路透伦敦8月12日 - 伦敦期铜周二跌至近六周低点，因供应改善及乌克兰和俄罗斯紧张局势重燃，加之夏季市况沉闷限制投资人对风险资产的兴致。

三个月期铜 下滑0.4%，报6,965美元，稍早触及6,960美元，离6月30日触及的6,924.50美元低点不远。

自7月以来，铜价一直在6,950-7,210美元的区间内交投，北半球夏季需求降温，供应紧俏的局面也开始减弱，因中国和韩国的冶炼厂在维修期后重新投入生产。

分析师称，供应面好转料将推动铜价未来几个月走低，但近期交投情况可能仍持续淡静。

“这是夏季沉闷期，成交量低且交投区间窄，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“我们在等待明日将出炉的更多中国数据，尽管我认为数据不会有大的意外。”

中国周三将发布工业生产数据，可能为中国经济体质提供更清晰的看法。中国是全球第二大经济体以及最大的铜消费国。

“目前而言，在本周稍后中国发布经济数据前，投资人的风险意愿看来是金属价格走势的主要推动力。”ANZ在研究报告中指出。

上海期交所主力10月期铜 一度跌0.8%至三周低点，随后削减跌幅，收低0.3%至每吨49,790元人民币(8,086美元)。

法国兴业银行分析师Mark Keenan表示，期镍和期锡有进一步上涨的空间，因第三季工业活动增加，且中国库存减少。

根据法兴预估，镍价第四季均值可能达到22,000美元。LME期镍 收高0.5%，报18,750美元，今年迄今已经大涨约35%。

其他金属中，三个月期铝 收高0.9%，报2,052美元，稍早触及2月底来最高的2,056美元。

三个月期锌 收高1.1%，报2,330美元。三个月期铅 升0.2%，报2,262美元，稍早触及一周高位2,275美元。三个月期锡 收高0.3%，报22,475美元，盘中也升至一周最高的22,513美元。(完)

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