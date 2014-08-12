纽约期市：期糖下跌，因巴西甘蔗收割量下降但仍高于上年水平

路透纽约/伦敦8月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，因全球最大甘蔗种植国巴西收割量下降，但仍高于上年同期水平。可可期货涨至三年高位，受汇率支撑。

纽约和伦敦可可期货下跌，回吐上日录得的涨幅，因在缺乏新基本面因素支持下，涨势被认为过度。

巴西甘蔗业协会Unica表示，巴西中南部主要甘蔗种植区的糖出产在7月下半月下降至224万吨，低于之前两周的255万吨，因该地区降水。

糖分析师预期Unica最新收割报告将显示7月下半个月甘蔗压榨量将减少。

“累积总量较上年同期仍上升9%，”一伦敦经纪说。

ICE-10月原糖期货 收低0.19美分，或1.2%，收报每磅16.05美分，接近上周触及16.01美分的五个半月低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低3.80美元，或0.9%，收报每吨432.40美元。

ICE-12月可可期货 收涨17美元，或0.5%，报每吨3,238美元，略低于3,244美元日低高位，此为2011年7月底来最高。英镑兑美元上涨，为市场提供支撑。

LIFFE-12月可可期货 收高6英镑，或0.3%，收报每吨2,013英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.45美分，或2.3%，报每磅1.8890美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低21美元，或1.1%，收报每吨1,976美元。。(完)

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