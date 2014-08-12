芝加哥期市：CBOT小麦连跌第四日，因USDA上调全球小麦结转库存预估

路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，连续第四日下跌，之前美国农业部(USDA)上调2014/15年全球小麦结转库存预估，幅度大于市场预期。

CBOT-9月小麦 触及一周低位，且跌穿20日移动均线。

美国农业部在月度供需报告中，将2014/15年全球小麦结转库存预估上调至1.9296亿吨，高于7月时预估的1.8954亿吨，且高于市场预估均值1.9041亿吨。

美国农业部将2014/15年所有美国小麦产量预估上调至20.3亿蒲式耳，高于7月时预估的19.92亿，硬红冬麦的上调幅度最大。

尽管黑海地区地缘政治局势紧张，但该地区的小麦出口带来激烈竞争，也令CBOT小麦受压。美国农业部将2014/15年俄罗斯小麦产量预估上调至5,900万吨，高于7月时预估的5,300万吨。

俄罗斯官员表示，该国将增加小麦出口往埃及，且从埃及进口其他农业产品。

UkrAgroConsult预期2014/15年乌克兰谷物出口将上升2.5%，至3,250万吨，因小麦和大麦收成多于原先预期。

CBOT-9月合约 收低8-1/2美分，报每蒲式耳5.38美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为201,465口。(完)

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