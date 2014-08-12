芝加哥期市：CBOT小麦连跌第四日，因USDA上调全球小麦结转库存预估

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，连续第四日下跌，之前美国农业部(USDA)上调2014/15年全球小麦结转库存预估，幅度大于市场预期。
CBOT-9月小麦 触及一周低位，且跌穿20日移动均线。
美国农业部在月度供需报告中，将2014/15年全球小麦结转库存预估上调至1.9296亿吨，高于7月时预估的1.8954亿吨，且高于市场预估均值1.9041亿吨。
美国农业部将2014/15年所有美国小麦产量预估上调至20.3亿蒲式耳，高于7月时预估的19.92亿，硬红冬麦的上调幅度最大。
尽管黑海地区地缘政治局势紧张，但该地区的小麦出口带来激烈竞争，也令CBOT小麦受压。美国农业部将2014/15年俄罗斯小麦产量预估上调至5,900万吨，高于7月时预估的5,300万吨。
俄罗斯官员表示，该国将增加小麦出口往埃及，且从埃及进口其他农业产品。
UkrAgroConsult预期2014/15年乌克兰谷物出口将上升2.5%，至3,250万吨，因小麦和大麦收成多于原先预期。
CBOT-9月合约 收低8-1/2美分，报每蒲式耳5.38美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为201,465口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。