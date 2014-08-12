全球金市：金价上涨，因俄乌局势紧张打击德国投资者信心

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
* 德国8月投资者信心调查降至一年半低位
* 美元兑欧元上涨，美股标普500指数滑落
* 主要亚洲市场对黄金需求仍然疲弱
路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周二小升，因迹象显示俄罗斯和乌克兰两国关系紧张，令投资者对欧元区经济的信心受挫。
德国经济智库ZEW调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半最低水平，受乌克兰危机升级拖累。
“金价不断攀升，因为乌克兰和俄罗斯紧张局势升级，以及中东冲突加剧，但交易商也担心欧洲如蜗牛般爬行的经济复苏。”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。
在1855 GMT，现货金 小升0.1%，报每盎司1,309.30美元。
美国12月期金 涨0.10美元，报每盎司1,310.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。
金价上涨，因德国投资者信心报告带动美元兑欧元上扬，且乌克兰和中东的不确定性增加令美股标普500指数下跌。美国公债收益率小幅上升，但仍接近14个月低位。
据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。 西方警告俄罗斯不要用援助作为入侵的借口。
尽管地缘政治紧张吸引零星的投资买盘，不过，黄金没有吸引很多实货需求。在最大的黄金消费地区亚洲市场，需求仍然迟滞。此外，投资者也减少在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的头寸。
尽管地缘政治紧张局势不断加剧，但过去30日金价陷入1,280-1,325美元交投区间内。
“除非出现其他推动市场的重大因素，否则，我认为目前的消息不会令金价突破上述区间，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。
其他贵金属方面，现货银 跌0.5%，报每盎司19.91美元。现货铂金 下滑0.1%，报每盎司1,463.60美元。现货钯金 涨0.2%，报874.93美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1310.60 0.10 0.0 1306.80 1319.30 93,590 COMEX白银期货 19.905 -0.190 -0.9 19.875 20.155 40,209 COMEX铂金期货 1472.20 0.60 0.0 1467.30 1477.70 5,102 COMEX钯金期货 878.00 3.30 0.4 872.90 884.05 6,025 现货金 1309.30 1.46 0.1 1306.00 1317.60 现货银 19.910 -0.100 -0.5 19.890 20.140 现货铂金 1463.60 -1.90 -0.1 1466.60 1473.50 现货钯金 874.93 1.43 0.2 873.90 882.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
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