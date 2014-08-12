国际油市：布兰特原油跌至13个月低位，因需求忧虑和供应充足

* 布兰特原油挫跌至2013年7月来最低位

* IEA称7月OPEC产量升至五个月高位

* 伊拉克和乌克兰冲突尚未影响原油供应

路透纽约8月12日 - 布兰特原油周二下跌至13个月低位，因石油输出国组织(OPEC)产量增加，扶助抑制对伊拉克和利比亚供应可能受扰的忧虑。

德国分析师和投资者信心骤降至逾一年半最低水平，因乌克兰危机影响。该报告拖累德国股市下跌，且燃点对原油需求的担忧。

9月布兰特原油 下跌1.66美元，收报每桶103.02美元，日低在102.65美元，此为2013年7月1日来最低。

9月布兰特原油将在周四到期。

9月美国原油 下滑0.71美元，收报每桶97.37美元，稍早跌至96.81美元。

国际能源署(IEA)表示，尽管数个重要产油国家“仍处于比以往更加危险的状况，”但供应充沛且大西洋盆地地区甚至有生产过剩之虞。”

IEA称，石油输出国组织(OPEC)的7月原油产出日均增加30万桶至3,044万桶，为五周高点，得力于沙特和利比亚的产量增加。

“从实货方面来看，特别是布兰特原油，大西洋盆地的库存目前很高，限制布兰特原油上涨，”ANZ商品策略师Ankit Pahuja说。

尽管利比亚的黎波里和班加西的武装冲突持续，但利比亚国家石油公司发言人周一表示，该国石油日产量仍是45万桶左右。

IEA称，利比亚7月原油日均产出增加至43万桶。(完)

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