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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.06%，Nasdaq指数下滑0.27%

路透纽约8月12日 - 美国股市周二小幅下跌，因能源股下滑，以及担心俄罗斯和乌克兰事态发展。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌9.44点，或0.06%，至16,560.54点。标准普尔500指数 下滑3.17点，或0.16%，至1,933.75点；Nasdaq指数 收低12.08点，或0.27%，至4,389.25点。(完)
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