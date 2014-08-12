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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 04:48 BJT

纽约期市：期棉重拾跌势，因USDA报告利空

路透纽约8月12日 - 期棉周二录得一周半来最大单日跌幅，之前美国政府月度供需报告证实利空的预期。

洲际交易所(ICE)-12月期棉 收跌1.03美分，或1.6%，报每磅63.37美分。

该合约 在过去两个交易日小幅上升。

周二价格下跌，令该合约回到技术超卖区域。12月期棉 14日相对强弱指标下跌至28.8，之前为32.5。

美国农业部(USDA)预期2014/15年美国棉花产量将达到1,750万包，为四年高位，且是行业预估区间的高端。

美国农业部对美国棉花产量的利空数据，抵销了农业部对全球需求预估带来的提振，令期棉价格在整个交易日承压。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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