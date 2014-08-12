日韩经济指标预测--8月13日-8月20日****

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月12日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -1.8% +1.6% (环比年率) -7.1% +6.7% 8月13日(三) 0300 韩国L货供额 6月 -- +7.7% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 +15.3% -19.5% (较上年同期) +3.3% -14.3% 2350 日本投资外国债券 前周 -- 买超8,974 外资投资日本股票 -- 买超949 8月14日(四) 0100 韩国央行利率决定 8月 -- 2.50% 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 8月19日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- -2.0% 进口(较上年同期) -- +8.4% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,222 8月20日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正19 (完)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。