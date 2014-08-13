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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 09:01 BJT

澳洲数据：8月WESTPAC-MI消费者信心指数劲升3.8%至98.5

8月调查中改善程度最大的是衡量家庭财务状况的指标，较上年同期跳升11.9%。未来12个月家庭财务前景信心继7月大幅上升之后，8月也成长2.4%。

未来12个月经济状况指数上升8.3%，不过消费者仍谨慎看待长期前景。未来五年经济状况指数下滑3.9%。

衡量是否是购买重要家庭用品的指标上升了1.9%，而一项追踪评估购屋时机的指数跳升9.7%。(完)
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