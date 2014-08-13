韩国数据：6月L货供额较上年同期增长7.4%，增幅较5月放缓

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔8月13日 - 韩国央行周三公布，6月L货供额较上年同期增加7.4%，5月为增加7.7%。
以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
7月 6月 5月
L货供额(较上年同期，%) -- +7.4 +7.7
M2货供额(较上年同期，%) -- +6.1 +6.0
银行对家庭贷款(万亿韩元) +3.1 +3.6 +2.0
--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。
--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。
--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot