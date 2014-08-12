金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透8月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二上涨0.28%，报1,064.42点。
中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘
香港股市：扳回盘中跌幅终场收升，科技类股起到关键作用
中国汇市：人民币即期收低终结六天连涨，当前价位预期分化
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拉美股市：在平盘上下展开拉锯战，投资者谨慎关注俄罗斯和乌克兰间危机的进展。巴西指标股指Bovespa 跌0.3%，收报56,442.34点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，关注乌克兰局势发展
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南非股市：下跌，此前德国公布的8月投资者信心降至逾一年半低位，显示出乌克兰危机的影响。指标Top-40绩优股指数 收跌0.19%，报46,288.21点；综合指数 下滑0.14%，收报51,449.01点。
南非汇市：兰特兑美元小跌，关注南非零售销售数据
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印度股市：指标BSE指数创6月6日以来最大单日涨幅，且连续第二个交易日上涨，受助于塔塔汽车 季度净利增加两倍的消息。指标BSE指数 涨1.42%，收报25,880.77点。NSE指数 收高1.33%，至7,727.05点。
印度汇市：印度卢比小幅上涨，当地股市上涨令人气改善，而与此同时地缘政治方面的消息好坏不一，令国际汇市上下波动。卢比兑美元 收报61.08/09，周一收在61.19/120。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.41%，报1,198.720点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.25%，报649.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.7%，报36.1800卢布；卢布兑欧元 跌0.58%，至48.3475卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。