金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

路透8月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二上涨0.28%，报1,064.42点。

中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘

香港股市：扳回盘中跌幅终场收升，科技类股起到关键作用

中国汇市：人民币即期收低终结六天连涨，当前价位预期分化

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拉美股市：在平盘上下展开拉锯战，投资者谨慎关注俄罗斯和乌克兰间危机的进展。巴西指标股指Bovespa 跌0.3%，收报56,442.34点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，关注乌克兰局势发展

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南非股市：下跌，此前德国公布的8月投资者信心降至逾一年半低位，显示出乌克兰危机的影响。指标Top-40绩优股指数 收跌0.19%，报46,288.21点；综合指数 下滑0.14%，收报51,449.01点。

南非汇市：兰特兑美元小跌，关注南非零售销售数据

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印度股市：指标BSE指数创6月6日以来最大单日涨幅，且连续第二个交易日上涨，受助于塔塔汽车 季度净利增加两倍的消息。指标BSE指数 涨1.42%，收报25,880.77点。NSE指数 收高1.33%，至7,727.05点。

印度汇市：印度卢比小幅上涨，当地股市上涨令人气改善，而与此同时地缘政治方面的消息好坏不一，令国际汇市上下波动。卢比兑美元 收报61.08/09，周一收在61.19/120。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.41%，报1,198.720点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.25%，报649.96点。