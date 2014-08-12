《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.86 -0.37 -0.77 1091964
搜狐 57.73 -0.09 -0.16 435059
网易 82.65 -0.83 -0.99 429603
百度 216.16 -1.82 -0.83 1515359
台湾
台湾积体电路 19.99 -0.06 -0.30 1548896
联电 2.11 -0.02 -0.94 261279
日月光 6.10 -0.09 -1.45 58588
硅品精密 6.92 -0.18 -2.54 492556
和信超媒体 0.99 +0.00 +0.49 48672
友达 4.49 -0.09 -1.97 38917
中华电信 30.54 -0.09 -0.29 11728
台湾国际航电 55.34 -0.43 -0.77 903325
香港
中国移动 55.35 +0.13 +0.24 139144
中国联通 16.44 -0.10 -0.60 87875
中国电信 53.56 -0.17 -0.32 6235
中芯国际 4.50 -0.02 -0.44 4644
电讯盈科 6.35 +0.03 +0.52 277
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 杜明霞)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。