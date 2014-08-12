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亚洲 | 2014年 8月 13日 星期三 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.86 -0.37 -0.77 1091964

搜狐 57.73 -0.09 -0.16 435059

网易 82.65 -0.83 -0.99 429603

百度 216.16 -1.82 -0.83 1515359

台湾

台湾积体电路 19.99 -0.06 -0.30 1548896

联电 2.11 -0.02 -0.94 261279

日月光 6.10 -0.09 -1.45 58588

硅品精密 6.92 -0.18 -2.54 492556

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.49 48672

友达 4.49 -0.09 -1.97 38917

中华电信 30.54 -0.09 -0.29 11728

台湾国际航电 55.34 -0.43 -0.77 903325

香港

中国移动 55.35 +0.13 +0.24 139144

中国联通 16.44 -0.10 -0.60 87875

中国电信 53.56 -0.17 -0.32 6235

中芯国际 4.50 -0.02 -0.44 4644

电讯盈科 6.35 +0.03 +0.52 277

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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