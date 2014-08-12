《美国上市公司业绩公布日程表》--8月13日至8月20日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
汤森路透8月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月13日 AMC Q4 2014 思科(Cisco Systems) 0.53 39 0.52
8月13日 BMO Q3 2014 Deere & Company 2.21 21 2.56
8月13日 BMO Q2 2014 梅西百货(Macy's) 0.86 21 0.72
8月13日 AMC Q1 2015 NetApp, Inc. 0.57 35 0.53
8月14日 AMC Q3 2014 安捷伦科技 0.74 12 0.68
8月14日 Q2 2015 Autodesk, Inc. 0.29 16 0.45
8月14日 AMC Q3 2014 应用材料 0.27 19 0.18
8月14日 AMC Q2 2014 Nordstrom 0.94 29 0.93
8月14日 BMO Q2 2014 Kohl's Corp. 1.07 24 1.04
8月14日 BMO Q4 2014 Perrigo Company 1.55 17 1.57
8月14日 11:0 FY2015 Q2 沃尔玛(Wal-Mart) 1.21 28 1.24
8月15日 BMO Q4 2014 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.56 21 0.24
8月19日 BMO Q2 2014 家得宝(Home Depot) 1.45 28 1.24
8月19日 BMO Q1 2015 美敦力(Medtronic) 0.92 17 0.88
8月19日 BMO Q2 2015 The TJX Companies, Inc. 0.73 29 0.66
8月20日 AMC Q3 2014 惠普(Hewlett-Packard) 0.88 27 0.86
8月20日 AMC Q2 2014 L Brands Inc 0.62 28 0.61
8月20日 BMO Q2 2014 Lowe`s Companies 1.03 28 0.88
8月20日 BMO Q1 2015 The J. M. Smucker Company 1.37 16 1.24
8月20日 BMO Q2 2014 Staples, Inc. 0.11 17 0.16
8月20日 BMO Q2 2014 Target Corp. 0.82 24 0.97
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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