《美债周三展望》公债收益率在较长期公债标售前上涨

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场仍聚焦加沙、伊拉克和乌克兰局势发展

* 美国三年期公债标售得标利率为四个月最低

* 美国10年期公债标售得标利率势将为2013年6月来最低

路透纽约8月12日 - 美国公债收益率周二上涨，因交易商在本周稍后400亿美元较长期公债发售前出售一些公债。部分交易商担心因较长期公债收益率较低，该次标债可能不会吸引到强劲的需求。

在今日财政部标售270亿美元三年期公债获得强劲需求后，周三和周四将分别有240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债标售。

“在明日和周四公债标售前，是时候为较长债供应作准备。”野村证券国际利率策略师Stanley Sun表示。

在发售前市场，即将发售的2024年8月到期的10年期公债 报价为收益率2.460%，这将是去年6月来最低。

今日稍早，三年期公债标售得标利率为0.924%，为四个月最低。

本周公债供应带来的卖压被因担心伊拉克、乌克兰东部和加沙冲突的持续避险买盘所抵消。指标10年期公债收益率在离上周触及的14个月低点2.349%不远处徘徊。

“美国债市一直受到许多外部和地缘政治因素影响，而不是不断改善的国内数据影响。”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

伊拉克局势仍相当紧张，因其总理马利基在新总理被任命后仍不肯下台。

处于72小时停火中的以色列和巴勒斯坦尚未达成协议，结束在加沙持续一个月的战斗。

对俄罗斯救援车队进入乌克兰可能成为入侵乌克兰东部的借口的担忧打击了德国投资人和分析师信心。德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。

该指数下滑，巩固了欧洲央行很快会积极行动，扶助脆弱的欧元区经济的观点，推动德国10年期公债收益率接近上周所及纪录低点。

分析师表示，德债收益率处于低位扶助限制美国公债收益率的升势，尽管美国就业和企业活动数据令人鼓舞。

指标10年期公债 收益率尾盘报2.444%，升2.4个基点。30年期公债收益率 升3.5个基点，报3.268%。今日成交量低。

另外，美联储买入10.9亿美元2039-2043年到期公债。(完)

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