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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 06:53 BJT

美国新股：阿里巴巴调整与支付宝母公司的协议，并出售小企业贷款业务

路透旧金山8月12日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团IPO-BABA.N周二提交的修改后文件显示，该集团调整了与支付宝母公司之间达成的协议内容，若支付宝被出售或上市将有望获得更大收益。

将于今年稍晚在纽约上市的阿里巴巴还同意把中小企业贷款业务售予支付宝母公司，即小微金融服务集团，作价5.18亿美元现金。

阿里巴巴在提交的文件中称，该交易在8月12日经过了修改，先前版本的协议于2011年达成。(完) (编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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