重发-东欧情势：俄罗斯援助车队上路，乌克兰和西方警告不要暗度陈仓

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
俄罗斯表示，将把车队移交给国际红十字会监护，但没有提到物资重新装车的要求。欧盟称，救援行动必须经过批准。
美国、法国和澳洲政府表示担心，俄罗斯可能会利用人道主义援助，暗中帮助处于溃败边缘的反叛势力。俄罗斯是国际上唯一支持乌克兰东部反叛力量的国家。
乌克兰称俄罗斯已在俄乌边境集结4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)周一表示，俄罗斯军事干预的“可能性很大”。
俄塔社报导称，俄罗斯车队携带了2,000吨人道主义援助物资，其中包括400吨粮食、100吨糖、62吨婴儿食品、54吨医疗设备和药品、1.2万条睡袋和69台发电机。
乌克兰前总统库克玛(Leonid Kuchma)表示，车队将在欧洲安全与合作组织(OSCE)的陪同下穿越乌克兰东北部地区，驶向卢甘斯克。(完) (编译 李爽/王颖；审校 张涛)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。