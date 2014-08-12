表格：韩国7月经季节调整后的失业率降至3.4%，为六个月低点

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透首尔8月13日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国7月经季节调整后的失业率为3.4%，6月为3.6%。
下表为韩国就业数据细目:
7月 6月
^劳动力人口(千人) 增加589 增加534
^就业人口(千人) 增加505 增加398
^失业人口(千人) 增加84 增加136
失业率(未经季节调整) 3.4% 3.5%
(经季节调整) 3.4% 3.6%
^较上年同期，未经季节调整。
7月经季节调整失业率为1月来最低。(完) (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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