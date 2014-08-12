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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 07:21 BJT

表格：韩国7月经季节调整后的失业率降至3.4%，为六个月低点

路透首尔8月13日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国7月经季节调整后的失业率为3.4%，6月为3.6%。

下表为韩国就业数据细目:

7月 6月

^劳动力人口(千人) 增加589 增加534

^就业人口(千人) 增加505 增加398

^失业人口(千人) 增加84 增加136

失业率(未经季节调整) 3.4% 3.5%

(经季节调整) 3.4% 3.6%

^较上年同期，未经季节调整。

7月经季节调整失业率为1月来最低。(完) (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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