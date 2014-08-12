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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 07:10 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存或增加

路透8月12日 - 路透对九名分析师的调查结果周二显示，8月8日止当周美国商业原油和汽油库存料减少；但馏分油库存可能增加。

分析师平均预估上周美国原油库存减少200万桶。

分析师估计上周馏分油库存增加20万桶；汽油库存下降110万桶。

调查预计，炼厂产能利用率自前一周的92.4%下降0.6个百分点。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加22.9万桶，汽油库存增加270万桶，馏分油库存减少260万桶。

能源资料协会(EIA)库存数据将于周三1430GMT公布。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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