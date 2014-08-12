路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存或增加

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透8月12日 - 路透对九名分析师的调查结果周二显示，8月8日止当周美国商业原油和汽油库存料减少；但馏分油库存可能增加。
分析师平均预估上周美国原油库存减少200万桶。
分析师估计上周馏分油库存增加20万桶；汽油库存下降110万桶。
调查预计，炼厂产能利用率自前一周的92.4%下降0.6个百分点。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加22.9万桶，汽油库存增加270万桶，馏分油库存减少260万桶。
能源资料协会(EIA)库存数据将于周三1430GMT公布。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。