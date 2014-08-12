澳新经济指标预测--8月13日-8月20日****

欧洲个股：PSA集团在中国需建立新的商业模式，加大成本削减--执行长

路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。