澳新经济指标预测--8月13日-8月20日****

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +1.9% 0130 澳洲薪资价格指数(较上季) 第二季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 2245 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 53.30 2245 新西兰零售销售(较上季) 第二季 +1.0% +0.7% (较上年同期) +3.4% +3.4% 8月14日(四) 暂无重要经济数据公布 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% 8月19日(二) 0130 澳洲央行8月会议记录 8月20日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。