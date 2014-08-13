版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 08:02 BJT

日本数据：第二季GDP环比年率为萎缩6.8%，消费税上调的影响超预期

第二季经济较前季下滑1.7%，第一季GDP修正后为成长1.5%。

第二季民间消费较第一季下降5.0%，因在4月消费税自5%上调至8%后，家庭节制支出。民间消费约占日本经济的60%。

数据还显示，第二季外部需求对经济的贡献度为1.1个百分点。

相关背景请参阅 。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐