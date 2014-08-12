美国经济：6月每个职缺竞聘人数降至六年低点，显示就业市场趋紧

* 平均每个职缺竞聘人数降至2008年以来低点

* 职缺数量为2001年以来最高，聘雇活动加速

路透华盛顿8月12日 - 美国6月平均每个职缺的竞聘人数触及六年低点，表明就业市场趋紧，可能导致薪资增长加速。

劳工部周二的职缺和劳工流动月度调查对就业市场做出乐观评估，可能加剧对美国联邦储备理事会(美联储，FED)何时开始加息的争论。

6月平均每个职缺的失业求职者人数降至2.02，为2008年4月以来最低，且低于5月时的2.14，也低于2002-2006年间的平均水准。

“这反映出就业市场形势，劳动力供应方面继续趋紧。没有足够的合格劳动力来填补现有的职缺，”RBC Capital Markets美国分析师Jacob Oubina表示。

6月衡量劳工需求情况的职缺数量经季节调整后升至467万个，为2011年2月以来最高。

同时，聘雇活动也达到2008年2月以来最高水准。2007-2009年经济衰退结束以来，就业增长中很大一部分是受到裁员速度大幅下降推动，而不是聘雇速度提高。

现在，经济形势似乎把接力棒传给了雇佣方，这对于就业市场前景是一个很好的迹象。