美国经济：6月每个职缺竞聘人数降至六年低点，显示就业市场趋紧

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 平均每个职缺竞聘人数降至2008年以来低点
* 职缺数量为2001年以来最高，聘雇活动加速
路透华盛顿8月12日 - 美国6月平均每个职缺的竞聘人数触及六年低点，表明就业市场趋紧，可能导致薪资增长加速。
劳工部周二的职缺和劳工流动月度调查对就业市场做出乐观评估，可能加剧对美国联邦储备理事会(美联储，FED)何时开始加息的争论。
6月平均每个职缺的失业求职者人数降至2.02，为2008年4月以来最低，且低于5月时的2.14，也低于2002-2006年间的平均水准。
“这反映出就业市场形势，劳动力供应方面继续趋紧。没有足够的合格劳动力来填补现有的职缺，”RBC Capital Markets美国分析师Jacob Oubina表示。
6月衡量劳工需求情况的职缺数量经季节调整后升至467万个，为2011年2月以来最高。
同时，聘雇活动也达到2008年2月以来最高水准。2007-2009年经济衰退结束以来，就业增长中很大一部分是受到裁员速度大幅下降推动，而不是聘雇速度提高。
现在，经济形势似乎把接力棒传给了雇佣方，这对于就业市场前景是一个很好的迹象。
美联储主席叶伦和其他联储决策者在考虑未来货币政策路线时，所谓的职缺和劳工流动调查是他们密切关注的指标之一。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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