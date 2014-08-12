日本个股：索尼称PlayStation 4电子游戏机销量已超过1,000万台

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透旧金山8月12日 - 索尼 周二表示，去年11月推出的PlayStation 4电子游戏机销量已超过1,000万台。
索尼在4月曾表示，截至4月6日，该公司已售出逾700万台PlayStation 4，而且还难以满足消费者需求。
这款电子游戏机于去年11月29日在美国、西欧和拉丁美洲上市，与此同时竞争对手微软 发布了Xbox One。截至去年底，Xbox One的销量超过300万台。
微软4月时表示，自Xbox One推出以来，已向全球零售商发运了500万台。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。