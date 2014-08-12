日本个股：索尼称PlayStation 4电子游戏机销量已超过1,000万台

路透旧金山8月12日 - 索尼 周二表示，去年11月推出的PlayStation 4电子游戏机销量已超过1,000万台。

索尼在4月曾表示，截至4月6日，该公司已售出逾700万台PlayStation 4，而且还难以满足消费者需求。

这款电子游戏机于去年11月29日在美国、西欧和拉丁美洲上市，与此同时竞争对手微软 发布了Xbox One。截至去年底，Xbox One的销量超过300万台。

微软4月时表示，自Xbox One推出以来，已向全球零售商发运了500万台。(完)