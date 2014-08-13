中国个股：长虹集团定改革转型方案，拟发展混合制引入战略投资者

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透上海8月13日 - 中国大型消费电子类上市公司－－四川长虹 在周二涨停后，于周三公布了控股股东长虹集团加快改革转型的改革方案，方案包括改组控股公司治理结构，设计中长期激励，引入战略投资者，发展混合所有制经济等内容。
具体而言，长虹集团改组为四川长虹电子集团控股有限公司，电子集团控股公司作为下属公司的出资人，负责下属公司战略发展规划、产业投资决策和重要经营管理决策，按持股比例行使股东权利。
电子集团控股公司将积极引入各类战略投资者、企业法人，推行产权多元化，大力发展混合所有制经济。
四川长虹昨日收报3.760元／股，最近一个月上涨21.682%。
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 丁淑琴； 审校 毕晓雯)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。