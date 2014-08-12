《中国报摘》--中国证券报8月13日

* 头版头条:

--建设银行 和农业银行 公告称，将于15日招标发行一期二级资本债券。至此，今年已披露发行文件的商业银行二级资本债券总额超过2,000亿元人民币，密集发债凸显银行资本金补充需求日益迫切。

* 其他:

--从权威人士处获悉，为支持刚需释放、刺激市场成交，监管层正在督促各商业银行落实支持首套房的贷款政策。

--从中国石化集团获悉，中国石化销售有限公司与顺丰速运签订业务合作框架协议。中石化覆盖全国的加油站便利店网络将与顺丰速运的物流网络相互连接。

--《2014上半年家电网购分析报告》发布。上半年，中国B2C家电网购市场（含移动终端）规模达830亿元，同比增长56.6%。从电商竞争格局来看，京东 和天猫二者占据了九成市场份额。