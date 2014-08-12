《中国报摘》--中国证券报8月13日

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
* 头版头条:
--建设银行 和农业银行 公告称，将于15日招标发行一期二级资本债券。至此，今年已披露发行文件的商业银行二级资本债券总额超过2,000亿元人民币，密集发债凸显银行资本金补充需求日益迫切。
* 其他:
--从权威人士处获悉，为支持刚需释放、刺激市场成交，监管层正在督促各商业银行落实支持首套房的贷款政策。
--从中国石化集团获悉，中国石化销售有限公司与顺丰速运签订业务合作框架协议。中石化覆盖全国的加油站便利店网络将与顺丰速运的物流网络相互连接。
--《2014上半年家电网购分析报告》发布。上半年，中国B2C家电网购市场（含移动终端）规模达830亿元，同比增长56.6%。从电商竞争格局来看，京东 和天猫二者占据了九成市场份额。
--四川长虹 公告称，控股股东长虹集团拟定深化改革加快转型的升级方案，方案包括改组、设计中长期激励、引入战略投资者、发展混合所有制经济等内容。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。