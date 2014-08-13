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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 08:32 BJT

日本经济：疲弱GDP数据并未改变经济复苏趋势--经济财政大臣甘利明

路透东京8月13日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，

* 国内生产总值(GDP)数据公布后，政府对经济的看法没有改变

* 随着上调消费税的影响开始减退，日本经济可能继续温和复苏

* 希望密切关注形势发展，包括海外经济体

* 政府准备采取灵活政策应对举措，使经济尽早实现稳步成长。(完)
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