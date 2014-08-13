《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月13日

*工商时报：

--为了拉开与竞争对手的技术差距，台积电 加快16奈米鳍式场效电晶体(FinFET)制程进入量产速度，并提前一季度在第三季开始进行试产，而且首颗产品是大陆IC设计龙头海思(Hisilicon)的64位元手机晶片Kirin 930。业界看好台积电在16奈米的领先优势，将成功稳固苹果 下世代A9处理器代工订单。

--原本被视为节税手段之一的房屋赠与，在〞囤房税〞上路实施后件数激增，今年上半年不动产赠与栋数逾2.8万件，已超越去年同期的2.7万件，全年有机会再度改写历史新高；而若加上继承方式移转登记的建物数量，今年上半年共逾五万件，也是近年来新高纪录。

--百分之百公营的中国输出入银行日前已向财政部提报200亿台币的增资计画，并已获财政部同意，在财政部及国发会两大部会支持之下，输银将自2016年起，分三年编列增资预算，资本额将从现行的120亿台币、大幅增加近2倍至320亿台币，这也是近三十年来输银首度办理现金增资。

--优质保险公司启动海外并购、买国外地标性大楼，可望大幅松绑。保发中心已完成RBC系数与主要竞争国家比对，其中，海外不动产及海外保险相关事业的系数〞有很大调降空间〞，建议可适度调整，金管会主委曾铭宗也同意此方向，预计年底前可适用更低系数，保险业9-12月即可展开布局。

--准经济部长杜紫军提出员工分红配股，课税可朝缓课五年进行，获得产业界正面回应；对此，杜紫军说，财经两部会加速沟通，会想出好办法。

*经济日报：

--劳动部指出，已注意到近来民生物价上涨情况，7月食物类涨4.27%。今年以来经济和社会情势已有变化，因此着手征询各界意见，决定是否召开基本工资审议委员会。

--金管会接管两家问题保险公司，幸福人寿董事长邓文聪表示〞非常惊讶〞，强调将采取适当的途径争取权益。国宝人寿也在研议，是否要和金管会打行政救济官司。

--中租控股 宣布，将向大陆银监会递件申请独资设立金融租赁公司，届时将是大陆第一家外资金融租赁公司，也是台资登陆同时拥有融资租赁与金融租赁双执照的第一家。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。