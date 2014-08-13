《香港重要政经日程》--8月13日-8月22日

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
================== 今日重要政经消息=================
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
-- 物美 公布中期业绩。
-- 李宁 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
================== 近期重要政经消息=================
8月14日（周四）
-- 香港金管局公布7月外汇基金境外资产数据。
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 九兴控股 公布中期业绩。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
-- 联想集团 公布季度业绩。
-- 中移动 公布中期业绩。
-- 太古 、太古地产 公布中期业绩。
-- 百盛商业 公布中期业绩。
--11:00 李宁 中期业绩记者会。
--11:00 包浩斯 股东周年大会。
--11:30 金碟国际 中期业绩记者会。
--14:00 中国建筑国际 中期业绩记者会。
8月15日（周五）
-- 香港政府公布第二季GDP数据。
-- 南京熊猫 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中煤能源 公布中期业绩。
-- 万科 公布中期业绩。
-- 中国忠旺 中期业绩记者会。
--16:00 美联集团 股东特别大会。
8月18日（周一）
-- 香港政府公布5-7月失业率。
-- 华润电力 公布中期业绩。
-- 康师傅控股 公布中期业绩。
--10:00 汉能太阳能 股东特别大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东特别大会。
--11:30 百德国际 股东特别大会。
--14:30 中石化炼化 中期业绩记者会。
--15:00 宏峰太平洋 股东特别大会。
8月19日（周二）
-- 马鞍山钢铁 公布中期业绩。
-- 平安保险 公布中期业绩。
-- 华润置地 公布中期业绩。
--14:00 华润置地中期业绩记者会。
8月20日（周三）
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
--10:00 康宏理财 股东特别大会。
--10:00 周大福 股东周年大会。
8月21日（周四）
-- 香港公布7月份消费物价指数（CPI）。
-- 利丰 公布中期业绩。
-- 利标品牌 公布中期业绩。
--11:00 卓悦 股东特别大会。
--11:00 莎莎国际 股东周年大会。
--14:30 华南城 股东周年大会。
--15:00 协同通信 股东周年大会。
*8月22日（周五）
--11:00 泰勒商业地产 股东特别大会。（完）
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot