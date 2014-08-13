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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 08:50 BJT

国际油市：美国原油期货连跌第二日，因供应充足

美国能源资料协会(EIA)公布，美国7月原油日产量预计在850万桶，为1987年4月以来最高。

奥巴马政府已向伊拉克增派约130名军事人员，希望协助伊政府控制极端武装分子的威胁。

利比亚国家石油公司发言人表示，利比亚目前石油日产量约为45万桶，低于两周前的50万桶。

中国今日稍后将公布包括工业生产在内的一系列数据，应会提供经济状况的更多线索。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加22.9万桶，至3.642亿桶，分析师预估为减少200万桶；库欣原油库存增加46.9万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/王兴亚；审校 张涛/许娜)
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