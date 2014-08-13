港报财经评论：市况牛皮，炒绩优股--经济日报8月13日

市况牛皮，炒绩优股/ 林瑞芬

恒指昨收报24,689，升0.18%。国指收11,064，升0.24%。大市成交额664亿港元。恒指在25,000中期阻力前处于好淡争持之局，正值业绩潮，暂成市场炒作聚焦点。乌克兰危机使欧元区复苏面临的逆风增强，而美国的经济复苏则是由低廉融资成本所筑，低息成本因素一旦消除，得来不易的经济复苏动力也可能很轻易消失。欧、美股市近月受地缘政治风险所困，走势较中、港股市为弱。不过，观乎盈富基金 及南方A50 昨抛空较多，各占该股成交额的45.4%及30.7%，目前恒指技术上尚处于突破前的争持，守稳23,800至24,000，保挑战25,000阻力趋势；国指守稳10,500，仍保挑战12,500趋势。

盈利面才是主导走势的关键，回顾近月以来跟进过的股份，友邦保险 的升势就是建基于佳绩，加上一份受惠沪港通憧憬。截至今年5月底止中期业绩，在充满挑战的环境下（包括美元升值、泰国经济恶化，以及南韩的监管发展），友邦半年纯利核心盈利升15%至15亿美元，而新业务价值升23%，次季升24%。另扣除派息，与花旗合作的前期费用及外汇影响，内涵值更增长7.9%，好过市场预期。汇丰证券认为友邦业务分散在保险业增长快速的地区，新业务价值增长前景强，预测2013至2016年新业务价值增长24%，远胜中国同业12%，友邦若加大资产杠杆原理，并改善效率，将可扩大股东回报，目标上调6%至52美元，最进取。因新业务价值持续增长，盈利大有机会会获上调，而资金管理亦会改善下，摩通也将其目标价由46美元升至50美元。盈利增长的预期成催化剂。按大摩推测，友邦未来3至5年可持续提供逾20%新业务价值增长，每股盈测和每股派息分别增长18%。南韩、泰国及其他市场的复苏成为短期主要动力，而与花旗的独家银保协议、发展中国家如中国业务增长为中期增长动力。

目标价方面，高盛看友邦可见46美元，瑞信看47.5美元，大摩看49美元，富瑞看48.5美元，均是因为佳绩而上调了目标价。月前，在该股40美元楼下时已预估最终会突破之，最高昨见过42.8美元，现价42.75美元，早前已配合大市交额突破长方形之量度上升目标至少45美元，有各大券商调意升目标价启示，先上望于此，止赚40美元。(B05)

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股市交投增，短炒证券股/ 余少文

国企指数一如预期在11,000点水平争持，除非有重大利淡消息，否则整固后可以再升。至于一直看好A股，跟A股息息相关的证券股，半年和全年盈利双位数增长没有难度。中国内地股市昨日偏软，国企指数反覆靠稳，全日升26点或0.2%，收报11,064点，成交额降至84亿港元，但有逾66%主板H股随大市上升；而红筹指数升30点或0.6%，收报4,784点，成交额不足47亿港元。国指在11,000点争持是预期之内，若然大市走高，要留意成交额有否增加来配合，否则成交额不配合，指数只会继续上落，不排除国指短期会继续在11,000点整固。但昨日见一些中期业绩有不俗表现的中资股受追捧，如洛阳钼业 、东江环保 等昨日不约而同见一年高位，绩优股可作为大市整固期间的炒作对象。

近期提及内银股和保险股的中期盈利预测，而受惠沪港通和中国内地股市上升的行业，一定是证券股，尽管A股上半年表现一般，沪深300指数半年跌7%，沪深两市上半年日均成交额只有1,860亿港元，跟去年同期持平，但彭博综合证券商预测，预期证券股上半年合计盈利平均有约19%增长，当中中信证券 增长最劲达40%，其次是银河证券 的20%，海通证券 只能持平。如按昨日业绩好而跑赢大市的表现来看，不排除中信证券和银河证券在中期业绩前后会有炒作，短线可伺机买入待业绩披露后获利；也可以中线持有，因为证券业可受惠沪港通及预期的A股大牛市。

虽然中国内地股市成交额在5月和6月偏低，5月日均成交额1,381亿人民币，同比跌33%，但6月交投回升，虽不及去年同期而跌3%，但较5月回升17%，支持A股6月回升。又随着热钱流入香港，报道指2,700亿人民币RQFII快爆额，料中国内地股市流动性增加下，A股下半年交投更畅旺，应利好证券股。而展望全年业绩，四只证券H股全年合计盈利料146亿港元，同比增长25%，较上半年不足20%升幅还要高，反映券商都看好证券股下半年盈利表现。而四只证券股都有双位数增长，中信证券和中州证券 升幅超过30%，海通证券也会有26%增长。故短线可炒中信证券和银河证券，中线不妨留意海通证券和中州证券。(B06)