港报财经评论：中国式质化宽松--信报8月13日

中国式质化宽松/ 习广思

资金流入亚洲，即使在区内，资金流也有细微变化。印度和印尼两个有改革概念的市场，今年持续获资金流入，但近期资金追买落后中国，有指连部分买印度的组合资金亦转买中国。其次是台股，台股今年借助科技股概念持续上涨，台湾加权指数由年初至7月15日高位升幅约11%，之后走势与中资股大逆转，上周外资大幅减持近4.67亿美元，可说大失血。这批资金很可能“换马”到中资股，落后者吸引力较大。中港股市高位整固，但资金因素利好，港股有整固但跌不落。恒指昨天尾段回升43点，收报24,689点；大市成交额664亿港元。大市持续整固，板块继续轮动，油股明显回升。

油股是第一批调整的中资股，中国打“大老虎”未有推动中石油 股价，近期则连升三日，充当着舞动恒指的棋子。此外，两大科技蓝筹绩前股价回升，联想 破位后股价续升；腾讯 绩前获大行看好，业绩焦点在微信。大市进入业绩期，板块由盈利消息主导。洛钼 盈喜带动有色金属股上升，不要忘记新疆协鑫 早前也发盈喜，有色金属股回吐后见反弹。东方海外 绩后获大行上调评级，带动资金到航运股追买落后。大市整固续寻顶，业绩因素左右着个别板块表现。

第四批iBond 上市，收报105.15港元，已反映了第一年的潜在回报。值得留意的是，iBond4首日成交额15.48亿港元，相对iBond3 和iBond2 首日挂牌成交额10.92亿港元和7.08亿港元，抽iBond名副其实是抽奖，大多数散户并非为抗通胀，而是抽只稳赚新股。过去两年的iBond都在上市初期上升，为散户提供了沽货获利机会，如果并非为定期收息，早早沽货为上策。这轮资金流入中港股市，夹杂着多种因素，一是环球资金流向转变，二是“沪港通”憧憬，三是中国经济因素，包括数据回稳及中国放水，以及国企改革概念升温。中港股市7月翻身，转捩点是7月22日，中国内地媒体指出，人民银行早在4月向国开行发放1万亿人民币抵押补充贷款（PSL），作为定向宽松支持棚屋改造。(B02)

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欧罗应跌不跌1.33或筑双底/ 苏子

上周五欧罗兑美元虽然显着反弹并且更在10天平均线阻力以上收市，可惜踏入本周后，却未能进一步上升，并挑战更关键的20天平均线阻力及上半年1.3475美元低位（破位后已变为关键阻力位）。昨天欧洲入市后，汇价已把上周五的所有升幅完全抹去，暂时最低曾见1.3334美元低位，直迫上周的1.3330美元低位支持。上半年的1.3475美元低位已成为目前欧罗兑美元的好淡判别位，除非能显着返回之上收市，否则整体走势继续往下寻底的可能性较高。

留意欧罗兑美元若能跌破上周的1.3330美元低位，随后有否足够动力下破1.33美元关口及去年11月的1.3294美元低位。倘若破位后仍然是维持窄幅牛皮的沉闷局面，那便要提防汇价未必能以单边市形式继续往下寻底，反而小心有可能在1.33美元关口附近形成利好后市的双底形态。虽然目前市场相信乌克兰及伊拉克的地缘政治紧张局面，将会令到更多资金流出欧罗区，从而使到欧罗汇价面对庞大抛售压力，结果兑美元将无可避免地保持目前的疲弱势头以及持续走低。然而，正正却因为市场上已有如此大好理由可以把欧罗汇价继续推低；可是，昨天欧罗兑美元跌至上周低位附近时，一直可以保持平稳的局面，未见有更多沽盘使到汇价向下作出重大突破，以及考验1.33美元关口。

欧罗兑美元这种应跌不跌的异象，在1.33美元关口附近呈现双底形态的可能性较高。倘若确认形成双底，预料汇价稍后将在市场一片看淡声中，重返上半年的1.3475美元低位以上波动。澳元兑美元在上周四虽然以大阴烛低收，但翌日却在0.9236美元低位获得承接，未能顺势进一步考验0.92美元关口及200天平均线支持，而且最后收市时更在日线图上呈现十字星待变形态；因此，短线而言，若澳元兑美元一直未能承接上周四的弱势进一步破关而下，反而更掉头回升及在0.93美元以上收市，预料汇价随后将再挑战50天平均线阻力，暂时未必能转弱。(B10)