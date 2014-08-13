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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 12:35 BJT

更正-芝加哥期市：玉米期货下跌，因美国农业部预计国内产量料创纪录

(更正：因译文有误，内文倒数第二段修改为“俄罗斯小麦产量预估较上月提高600万吨”，非“俄罗斯小麦产量较上月增加600万吨”，乌克兰及中国部分亦修改)

路透悉尼8月13日 - 美国玉米期货周三下跌，因美国农业部估计国内产量或创纪录，施压期货价格，不过跌幅有限，因上述预估低于市场预期。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 跌0.75%至每蒲式耳3.66-1/4美元，上日收高0.13%。

11月大豆期约 持平于每蒲式耳10.59-3/4美元，周二收跌1.3%。

9月小麦期货 基本持平于每蒲式耳5.37-3/4美元，周二收跌1.6%。

美国农业部(USDA)预计美国2014年玉米产量为140.3亿蒲式耳，低于行业平均预估水准的142.5亿蒲式耳。

USDA预测的结转库存为18亿蒲式耳，也低于外界预估。

USDA预估的玉米单产亦低于市场预期。

USDA估计美国大豆产量达到38.2亿蒲式耳的纪录水平，较上年上升16%，接近行业预期水平。

预估的美国小麦结转库存与上月基本持平，但全球小麦库存跃升至接近1.93亿吨，超过预期。

俄罗斯小麦产量预估较上月提高600万吨，乌克兰小麦产量预估提高100万吨，中国产量预估提高200万吨。

咨询公司周二UkrAgroConsult将乌克兰2014/15作物季粮食出口预估提高2.5%，至3,250万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 537.75 -0.25 -0.05% -1.60% 542.88 44

CBOT玉米 366.25 -2.75 -0.75% -0.54% 379.68 38

CBOT大豆 1059.75 0.25 +0.02% -1.26% 1087.38 62

CBOT稻米 $12.73 $0.00 +0.00% -0.43% $13.26 31

美国原油 $97.22 -$0.15 -0.15% -0.88% $100.85 31

汇率

欧元/美元 $1.337 $0.000 -0.03% -0.15%

美元/澳元 0.928 0.001 +0.12% +0.15%(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王颖；审校 杜明霞/徐文焰)
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