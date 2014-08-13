《路透晚报》--8月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国7月工业及内需偏弱运行，内生动力不足经济仍需微刺激

中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%，7月社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%，均低于前月增速。数据齐刷刷向下走表明，虽有政策托底，经济内生动力仍嫌不足。未来仍需保持微刺激力度，通过改革提高增长潜力；预计货币政策继续定向宽松，而依靠财政支出拉动经济的力度有限。

--《焦点》中国7月新增信贷及社融创数年新低，进一步宽松预期升温

中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，7月社会融资规模2,731亿元，双双大减并创下数年新低，M2增速亦低于预期。数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。

--中国数据：7月社融及新增贷款双创数年新低，央行称仍处合理区间

中国7月份主要金融数据显着低于此前的市场预期，其中社会融资规模环比大降近九成。对此，中国央行有关部门负责人表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行,预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

--《焦点》中国重工业和压产能省份沦为经济放缓“重灾区”，明年目标料更务实

出口和房地产形势比年初预期的更为严峻，导致中国31省份上半年实际GDP增速均低于年初设定目标，对重工业依赖程度较高以及压产能任务艰巨的省份则沦为经济“重灾区”，以往依靠投资驱动经济的模式愈发难以为继。

--中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增13.7%，新开工面积降12.8%

中国国家统计局周三公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%。1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。

--中国数据：7月发电量同比增长3.3%，原油加工量同比增长2.0%

中国国家统计局周三公布，中国7月发电量5,048亿千瓦时，同比增长3.3%；7月原油加工量4,108万吨，同比增长2.0%。国家统计局并公布，中国7月粗钢产量为6,832万吨，同比增长1.5%。

【金融】

--中国金融：银监会要求银行排查联保贷款，房地产不崩盘则风险可控--消息

三位业界消息人士表示，多家银行已经按照中国银监会的要求，对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示，所有行业都存在此现象，尤以黑色金属领域严重。

--中国信托：6月资产规模首现月度负增长，投向房地产更谨慎--行业协会

中国信托业协会最新发布的数据显示，截止今年6月末，信托业管理的信托资产总规模为12.48万亿元人民币，再创历史新高。较一季度环比增长6.40%，但较上月下降了0.24万亿元，首次出现月度负增长。

--香港金融：金管局称下半年贷款需求减弱，内地信贷风险可控--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，预计今年下半年整体贷款需求减弱，而香港银行业对内地信贷风险可控。“外资分行和中资分行可以把握生意机遇，但必须管理好信贷和流动资金的风险，否则一旦出现信贷危机，香港企业都会受到冲击。”他说。

--台湾金融：金管会接管国宝人寿及幸福人寿，6-9个月后进行标售

台湾金管会周二表示，已接管国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司，在安定基金接管后将于6-9个月后进行公开标售。

【固定收益】

--中国债市：数据不佳IRS大跌，经济疑虑再起曲线更趋平坦

中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三全线大跌，因上午公布的7月金融数据远弱于预期，且下午发布的投资等数据亦显示经济欠缺动力，此前债市谨慎的情绪转暖，相较现券，IRS跌幅更为明显，经济疑虑则令曲线更趋平坦。

--中国货币市场：主要回购利率趋跌，金融数据疲弱暂未改机构对资金稳定预期

中国银行间货币市场主要回购利率周三趋跌；交易员表示，新股申购对资金存一定扰动，不过流动性整体尚稳定，拆入隔夜品种会略感不易，但期限相对偏长资金供给则较充裕。

--中国债市动态：疲弱信贷推现券收益率下行，后市仍需结合其他数据判断

中国周三公布了7月远低预期的信贷和社会融资数据，经济下行压力再显，银行间市场早盘买需重现，现券收益率应声回落，中长债表现更佳，此外IRS同步下行，国债期货亦由跌转升。

--新债招标：中国一年国债利率高于预期，机构积极投标但多以博边为

中国财政部周三早间招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期，因其不参与考核，主要需求来自货币基金和外资银行，其余机构虽积极参与投标，但以博取高边际为主，该债最终录得国债年内第三高的投标倍数。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续回落后窄幅振荡，客盘供需基本均衡

中国人民币兑美元周三继续回落，幅度方向均与中间价相仿。价格回落后供需基本均衡，成交价在6.16元附近持续窄幅波动。“汇率双向波动，涨涨跌跌很正常。”一股份行交易员说，现在客户不像以前会跟风结汇，而是对汇率更有自己的看法，变得更为精明了。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，经济数据不振大盘震荡加剧

中国股市沪综指周三小幅收升，今日公布的7月信贷数据明显低于市场预期，大盘承压快速走跌，但午后回升尾盘收红。分析师指出，经济数据疲软将对市场产生较大的下行压力，但股指大幅调整的空间也有限，后市应密切注意权重股和政策走向的变化。

--《焦点》制裁威胁令资金流出俄罗斯股市，中国和其他金砖国家受益

由于俄罗斯面临西方进一步经济制裁的威胁，外资正逃离俄罗斯股市，而将资金投入其他金砖国家，中国就是明显的受益者。资产管理公司Carmignac Gestion投资委员会成员Sandra Crowl称，“如果你想投资于那些远离欧洲地缘政治问题、可以提供一些谨慎的信贷成长和货币宽松的国家，那么就会想到中国，目前这是我们看好的新兴市场，”Crowl说。

--中美贸易：中国暂停进口部分美国猪肉，严防使用瘦肉精

美国农业部周二称，中国从周三开始禁止从六家美国肉类加工厂和六家冷库进口猪肉，以实施瘦肉精使用禁令。

--美国新股：阿里巴巴调整与支付宝母公司的协议，并出售小企业贷款业务