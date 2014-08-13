《焦点》日本第二季GDP环比年率萎缩6.8%，增税影响超过预期

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
占据经济60%比重的民间消费下滑5.0%，降幅超出市场分析师的预估中值4.3%，因为4月消费税上调带来冲击。
作为经济主要推动力的出口显示出从近期低迷状态中复苏的迹象。外部需求为经济增长率贡献了1.1个百分点，第一季则为负0.2个百分点。
日本央行自去年4月密集出台经济刺激举措以来，一直维持货币政策稳定。央行去年承诺将通过购买资产令基础货币规模扩大一倍，从而在大约两年内推动通胀率升至2%。
央行总裁黑田东彦此前多次表示，如果4-6月经济活动萎缩，他不会感到意外或困扰，因为这基本上是由于需求在加税前大增后的回落。他表示，随着就业市场趋紧推动薪资增长并支撑家庭支出，经济增长将在第三季反弹。
因此央行认为近期内无需扩大货币刺激。不过一些审议委员对前景的看法不像黑田东彦那么乐观；他们警告称，由于备受期待的出口回暖推迟出现，7-9月的反弹力道可能弱于预期。
日本6月出口意外连续第二个月下滑，产出则以2011年3月大地震以来的最快速度下降，迫使央行上周下修对出口和产出的评估。 (完)
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot