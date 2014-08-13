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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 09:27 BJT

《焦点》日本第二季GDP环比年率萎缩6.8%，增税影响超过预期

占据经济60%比重的民间消费下滑5.0%，降幅超出市场分析师的预估中值4.3%，因为4月消费税上调带来冲击。

作为经济主要推动力的出口显示出从近期低迷状态中复苏的迹象。外部需求为经济增长率贡献了1.1个百分点，第一季则为负0.2个百分点。

日本央行自去年4月密集出台经济刺激举措以来，一直维持货币政策稳定。央行去年承诺将通过购买资产令基础货币规模扩大一倍，从而在大约两年内推动通胀率升至2%。

央行总裁黑田东彦此前多次表示，如果4-6月经济活动萎缩，他不会感到意外或困扰，因为这基本上是由于需求在加税前大增后的回落。他表示，随着就业市场趋紧推动薪资增长并支撑家庭支出，经济增长将在第三季反弹。

因此央行认为近期内无需扩大货币刺激。不过一些审议委员对前景的看法不像黑田东彦那么乐观；他们警告称，由于备受期待的出口回暖推迟出现，7-9月的反弹力道可能弱于预期。

日本6月出口意外连续第二个月下滑，产出则以2011年3月大地震以来的最快速度下降，迫使央行上周下修对出口和产出的评估。 (完)
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